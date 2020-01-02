Haberler » Güncel » Minik Kartallılar sağlık taramasında - Haber

Minik Kartallılar sağlık taramasında

Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim alan 6 yaş grubundan minikler, Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik ile sağlık taramasından geçti.

02.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:25 Minik Kartallılar sağlık taramasında
Belediyesi kreşlerinde eğitim alan 6 yaş grubundan minikler, Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik ile sağlık taramasından geçti.

Kartal Begüm Yavuz Kreşi'nde düzenlenen sağlık taramasına; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Oktay Aksu ve İmam 'ın yanı sıra, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, kreş öğretmenleri ve minik öğrenciler katıldı.

Sağlık taramasından önce Kartal Belediyesi Kreş Müdür Nazlı Enif Dipşar ve Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli tarafından kreşli çocuklara sağlık taramasının önemi ve sağlık taraması sırasında neler yapılacağı hakkında bilgi verildi.

Sağlık taramasında ise çocuklara kansızlık testi yapıldı. Test kapsamında çocukların parmaklarından kan alınarak, test cihazında kan değerlerine bakıldı. Testleri tamamlanan öğrencilere, Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli tarafından kalem hediye edildi. Sağlık taramaları, Kartal Belediyesi bünyesinde eğitimlerine devam eden diğer 14 kreşte de rutin olarak devam edecek. - İSTANBUL

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kartal Belediyesi, Kartal, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:12   Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, yeğeni komada - Haber
13:12   Bitlis'te kar 50 köy yolunu ulaşıma kapattı - Haber
13:11   Karabük'te, beyaz eşya ve mobilya mağazasında yangın - Haber
13:08   Büyükşehir, karla mücadeleye hazır - Haber
13:06   Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonun Ankara ziyareti - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
11:00   Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
2.01.2020 13:17:41