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Minik Kerem onlarca bayrağın arasında Türk Bayrağına koşup öptü

Aksaray'dan Ankara'ya ablasının önlük giyme töreni için giden 2 yaşındaki Kerem Demiray, tören salonunda bulunan Türk Bayrağını öperek duygu dolu anlar yaşattı.

27.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:53 Minik Kerem onlarca bayrağın arasında Türk Bayrağına koşup öptü
'dan 'ya ablasının önlük giyme töreni için giden 2 yaşındaki Kerem Demiray, tören salonunda bulunan Türk Bayrağını öperek duygu dolu anlar yaşattı.

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci olan Ablası Beyza Demiray'ın (20) önlük giyme töreni için ailesiyle Ankara'ya giden 2 yaşındaki Kerem Demiray, salona girdiğinde çeşitli ülkelere ait onlarca bayrağı gördü. Babasının kucağından inen minik Kerem onlarca bayrağın arasında Türk Bayrağına doğru koşmaya başladı. Minik yüreğiyle onlarca bayrağın arasında Türk Bayrağını bulan minik Kerem, Türk Bayrağını öperek duygu dolu anlar yaşattı. Minik Kerem'in bu görüntüleri herkesi duygulandırdı. - AKSARAY

Aksaray, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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