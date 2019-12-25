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Minik kız, köpek dehşetini yaşadı

ANTALYA'da, vücudunda çok sayıda yara olan kızı B.Ö.'yü (2) hastaneye götüren anne Z.Ö., piknik yaparken, köpek saldırısına uğradığını söyledi.

25.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:23 Minik kız, köpek dehşetini yaşadı

ANTALYA'da, vücudunda çok sayıda yara olan kızı B.Ö.'yü (2) hastaneye götüren anne Z.Ö., piknik yaparken, köpek saldırısına uğradığını söyledi. Doktorun, kesici alet yarasına benzediği yönündeki beyanı üzerine gözaltına alınan Z.Ö., yaraların köpek ısırmasından kaynaklandığı tespit edilince serbest bırakıldı.

Olay, 2 Kasım Cumartesi günü, Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi'nde meydana geldi. Z.Ö., arkadaşları Ç.B., Y.Y., Y.A., kızı B.Ö. ve 4 yaşındaki oğluyla ormanlık alana pikniğe gitti. Z.Ö. ormanlıkta kızı B.Ö.'yü, oynadığı sırada köpek ısırdığı iddiasıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Başında, boynunda ve vücudunun farklı yerlerinde çok sayıda yara bulunan küçük kıza doktorlar müdahale etti.

'KESİCİ ALET YARASI' İDDİASI

Tedaviyi yapan doktor, küçük kızın boynundaki yaraların kesici alet yarasına benzediğini belirterek, durumu hastane polisine bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı. Gözaltına alınan anne Z.Ö., olay yerinin jandarma bölgesi olması nedeniyle Döşemealtı Jandarma Karakolu'na teslim edildi.

Z.Ö., jandarma karakolundaki ifadesinde, piknik yaptıkları ormanlık alanda uyuduğu sırada kızından uzakta olduğunu, bu sırada sokak köpeğinin saldırısına uğradığını söyledi. Köpek sesi ve kızının ağlamasına, çığlıklarına uyandığını anlatan Z.Ö., "Kızımı kanlar içinde gördüm. Vakit kaybetmeden hastaneye götürdüm" dedi.

ADLİ TIP KÖPEK ISIRIĞINI DOĞRULADI

Z.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından 'taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Z.Ö., savcılıktaki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, B.Ö.'nün vücudundaki yaraların nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep etti. Yapılan incelemede, yaraların, köpek ısırmasından kaynaklandığı belirlendi. Minik kız ise tedavisinin ardından annesine teslim edildi.

Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen köpek ise yakalanarak, hayvan barınağına konuldu.



Antalya, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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