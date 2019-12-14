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Minik kız öğrencinin ders çalışma masası talebi karşılandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde minik bir kız öğrenci, ilçe kaymakamlığından talep ettiği ders çalışma masasına kavuştu.

14.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:29Minik kız öğrencinin ders çalışma masası talebi karşılandı
'nın ilçesinde minik bir kız öğrenci, ilçe kaymakamlığından talep ettiği ders çalışma masasına kavuştu.

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Mahallesinde oturan ve ismi açıklanmayan minik kız öğrencinin, Kaymakamlıktan ders çalışma masası talep ittiği öğrenildi.

Bu talebi duyan İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, minik öğrencinin talebini karşıladı.

Erkenek Mahallesini ziyaret edip ailenin evine giden Kaymakam Köroğlu, ihtiyaç sahibi öğrencinin de çalışma masası hediye ederek, derslerinde başarılar diledi. - MALATYA

Doğanşehir, Erkenek, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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