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Minik kramponlar için sömestr turnuvası

Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Futbol Okulları Sömestr Turnuvası, Hasan Subaşı Tesisleri'nde başladı.

23.01.2020 13:11 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:16Minik kramponlar için sömestr turnuvası
Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Okulları Sömestr Turnuvası, Hasan Subaşı Tesisleri'nde başladı.

Turnuvaya Antalya merkezdeki Antalyaspor futbol okullarının yanı sıra Diyarbakır, Mardin ve Karadeniz Ereğli'deki futbol okulları da katıldı. Turnuvanın açılış töreninde konuşma yapan Antalyaspor Kulübü Derneği Genel Koordinatörü Hakan Gürcüoğlu ile Altyapı İdari Direktörü Mehmet Uğurlu, 2007-2013 arası doğumlu bin 100 futbol okulu sporcusunun katılımı ile düzenlenen 2 gün sürecek turnuvanın yarışma amacı taşımadığını, sömestr tatilinde minik sporcuların futbol keyfini yaşamalarının amaçlandığını belirtti. Toplam 19 futbol okulunun katıldığı turnuvada 176 maç oynanacak. - ANTALYA

Hasan Subaşı, Antalyaspor, Antalya, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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