Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Minik Kübra bisiklet için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Hatice Kübra Kaya, bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği 20 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

07.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:04
Minik Kübra bisiklet için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Hatice Kübra Kaya, bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği 20 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Şeref ile Birgül Kaya çiftinin 6 yaşındaki kızı Hatice Kübra, bisiklet alabilmek için 3 ay önce para biriktirmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı duyan minik Hatice Kübra, bisiklet almak için biriktirdiği harçlıkları, kampanyaya bağışlamak istediğini annesine söyledi.
Anne Birgül Kaya, çocuğunun ısrar etmesi üzerine polis ekiplerinden bağışı yatırmak için yardım istedi ve polis ekipleri de durumu Çubuk Kaymakamı Adem Keleş'e bildirdi.
Keleş'in görevlendirdiği İlçe Vakıf Müdürü Alaattin Almış, Hatice Kübra'nın kumbarasından çıkan 20 lirayı kampanya için açıklanan banka hesap numarasına yatırılmak üzere tutanakla teslim aldı.
Hatice Kübra Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyondan haberleri izlerken kampanyadan haberdar olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından çok etkilendiğini ve bisiklet alabilmek için biriktirdiği parayı vermek istediğini belirten Kaya, "Haber izliyordum Cumhurbaşkanımız oradan söyledi, ben de kampanyaya katılmak istedim. Bağış yapmak istediğimi anneme söyledim. Annem de polisleri aradı. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya biriktirdiğim parayı bağışlamak istedim çünkü ülkemizi çok seviyorum." diye konuştu.
Anne Birgül Kaya da kızının bağış kararının kendisini gururlandırdığını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Hatice Çarpar, Çubuk, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Minik Kübra bisiklet için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu Haberler
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:04: Osmaniye'de elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktüler - Haber 18:04: Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri sağlık çalışanları için yüz siperliği üretti - Haber 18:01: İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbulluların Berat Kandili'ni kutladı - Haber 18:00: Serbest piyasada altın fiyatları - Haber 18:00: Sosyal Denge Sözleşmesi'nde koronavirüs tedbiri - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:32: Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım - Haber 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler