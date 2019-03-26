Minik Kur'an Kursu Öğrencileri Fidan Dikti

Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 4-6 yaş grubu Merkez
Kız Kur'an Kursu öğrencileri, zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.
Kur'an kursunun "Peygamber Gülleri" sınıfı öğrencileri, Atatürk
Mahallesi Mehmet Evren
Camisi kurs görevlileri Tuğba Göğebakan Çakmak ve Gülay
Çavuş ile cami imam hatibi Abdurrahman Yıldırım
'ın gözetiminde gerçekleştirilen etkinlikle, caminin bahçesine İslahiye Müftülüğünce temin edilen 25 zeytin fidanını dikti.
İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, cami imam hatibi ile kurs görevlilerine etkinlik için teşekkür etti.
Merkez, Gaziantep, Güncel
Kaynak: AA