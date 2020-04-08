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"Minik Kuş" salgın nedeniyle evde kalan komşularına balkondan konser veriyor

Amasya'da yaşayan "Minik Kuş" lakaplı 65 yaşındaki Nurettin Karademir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evlerinde kalan komşularına moral olması için balkondan konser veriyor.

08.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:52
Amasya 'da yaşayan "Minik Kuş" lakaplı 65 yaşındaki Nurettin Karademir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evlerinde kalan komşularına moral olması için balkondan konser veriyor.
Polis emeklisi olan ve 20 yıldır müzikle uğraşan Karademir, Ataşehir Mahallesi'nde evinin balkonuna kurduğu ses sistemi ile karaoke eşliğinde çeşitli Türk Sanat Müziği parçaları seslendiriyor.
Balkon konseri Karademir'in komşularından büyük ilgi görüyor. "Minik Kuş"un komşuları evlerinin balkon ve bahçelerinden parçalara eşlik ediyor.
Karademir, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kendisinin ve komşularının, yetkililerin "evde kal" çağrılarına uyduğunu söyledi.
Son dönemde komşularıyla yan yana gelemediğini ve onları özlediğini aktaran Karademir, şöyle devam etti:
"Müzikle uğraştığım için komşularımın düğünlerine, çeşitli eğlencelerine katılıyordum. Bu dönemde baktım herkesin canı sıkılıyor, dışarı çıkamıyorlar. Ben de komşularıma müzik yapayım ve onlara moral vereyim dedim. Sağ olsun komşularımız da destek veriyor, alkışlıyorlar, parçalara eşlik ediyorlar. Komşularımızın da istek parçaları oluyor onları da seslendirmeye çalışıyoruz. Bu günleri inşallah dayanışma içinde atlatacağız."
Komşulardan Özgür Özdemir ise Karademir'in düzenlediği balkon konseriyle bir nebze olsun moral bulduklarını belirterek, "Dünyanın ve Türkiye'mizin bu koronavirüsle büyük mücadele verdiği bir zamanda, büyük-küçük herkesin eve kapandığı ve birbirine destek olması gerektiği bir zamanda bize böyle bir program yaparak moral veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu. ’Minik Kuş’ salgın nedeniyle evde kalan komşularına balkondan konser veriyor

Kaynak: AA

Etiketler: Minik Kuş, Amasya, Polis, Güncel
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