Minik Kuzey'in kök hücre nakline saatler kaldı - ARŞİV

Minik Kuzey'in kök hücre nakline saatler kaldıADANA'da, lösemi hastası 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer için Yunanistanlı Andreas'tan alınan kök hücreler, yarın saat 06.00'da nakledilmeye başlanacak.

Minik Kuzey'in kök hücre nakline saatler kaldı - ARŞİV
19.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:57
Minik Kuzey'in kök hücre nakline saatler kaldı
ADANA'da, lösemi hastası 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer için Yunanistanlı Andreas'tan alınan kök hücreler, yarın saat 06.00'da nakledilmeye başlanacak. Kuzey Deniz'in doktoru, Prof. Dr. Bülent Antmen, nakil işleminin öğle saatlerinde bitmesini planladıklarını söyledi.
Adana'da Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Minik Kuzey'in Akut Lenfoblastik Lösemi'ye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas'ın iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline sebep oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın girişimleri sonucu Andreas. karayoluyla İstanbul'a getirildi. İstanbul'da 14 gün süreyle karantinaya tutulduktan sonra bağışçı Andreas'tan alınan ilik, Adana'ya getirildi.
NAKİL YARIN SABAH YAPILACAK
Kuzey Deniz Şengezer'in doktoru, Çocuk Hemotolojisi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, transplantasyona hazır olan minik Kuzey'e, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 06.00'da Giritli gençten alınan ve -170 derecenin altında dondurulan kök hücrelerin verilmeye başlanacağını söyledi. Prof. Dr. Antmen, nakil işleminin öğle saatlerinde tamamlanmasının planlandığı belirterek, kök hücrelerin vücutta kabul edilmesiyle ilgili 14 ila 21 günlük sürecin başlayacağını, haziran ayının ortalarında mutlu haberi vermeyi dilediklerini kaydetti.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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