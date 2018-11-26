Minik Kuzey, Ormanlarda Büyüyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:23



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:23

İZMİR'de, Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan, Göçbeyli Orman İşletme Şefi İrem Başkara'nın oğlu 10 aylık Kuzey, annesinin yanında ormanlarda büyüyor. Kuzey'in, İşletme Müdürlüğü'nün maskotu haline geldiğini belirten Başkara, çoğu zaman yanından ayırmadığı oğlunun ormanda bağışıklık sisteminin güçlendiğini ve temiz havada büyüdüğünü söyledi.Artvin Üniversitesi Orman Fakültesi'nden 2006 yılında mezun olan ve İzmir'in Bergama ilçesinde görev yapan, Göçbeyli Orman İşletme Şefi İrem Başkara, yazın alevlerin karşısında orman yangınlarıyla mücadele ederken, kışın da yağmur çamur demeden zorlu arazi şartlarında ormanların geliştirilmesi için çalışıyor. 7 yıllık evli olan, Nehir (6) ve Kuzey isimlerinde çocukları bulunan Başkara, mesleğinde ender kadın şeflerden biri olarak dikkat çekiyor.Ormancılığa isteyerek ve severek başladığını anlatan İrem Başkara, dünyayı kurtaracak ve gelecek kuşaklara bırakılacak en büyük servetin toprak ile ağaç olduğunu söyledi. Başkara, küresel ısınmanın panzehri olan ormanların, başta temiz hava ve oksijen olmak üzere tüm canlılara sayısız fayda sağladığına dikkat çekti. İlk çocuğu gibi 10 aylık Kuzey'i de sık sık görev yaptığı ormanlara götürdüğünü belirten Başkara, bu sayede hem oğlunun bağışıklık sisteminin güçlendiğini hem de tertemiz havada büyüdüğünü dile getirdi.Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'nde başta amirleri olmak üzere tüm meslektaşlarının kendisine destek olduğunu ve anlayış gösterdiğini belirten İrem Başkara, Kuzey'in İşletme Müdürlüğü'nün maskotu haline geldiğini kaydetti. Ücretsiz izin alarak, kendisine destek olan eşinin, gün içinde Kuzey'i çalıştığı orman alanlarına getirdiğini anlatan Başkara, böylece oğluyla daha çok zaman geçirdiğini, bunun da çalışma motivasyonunu artırdığını söyledi.- İzmir