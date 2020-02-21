Haberler » Güncel » Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili 7 sanık ikinci kez hakim karşısında - Haber

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili 7 sanık ikinci kez hakim karşısında

Ağrı'da 15 Haziran 2018 yılında Ramazan Bayramı'nda gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın bulunduğu davanın ikinci duruşması, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

21.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:01Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili 7 sanık ikinci kez hakim karşısında
Ağrı'da 15 Haziran 2018 yılında Ramazan Bayramı'nda gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın bulunduğu davanın ikinci duruşması, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.
Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018 tarihinde gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanık ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.
Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklu yargılanan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (28) 17 ay sonra serbest bırakıldı. İlk duruşmada ise amca Yusuf Aydemir tutuklanmıştı. Ayrıca tutuklu bulunan Yusuf Aydemir duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanacak.
Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili ikinci duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve Ağrı Barosu avukatları müdahil olacak.
NE OLMUŞTU?
Leyla Aydemir, 2018 yılında Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü ailesi ile birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolmuş ve 18 gün sonra küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı. Konuyla ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili görülen ilk duruşmada amca Yusuf Aydemir tutuklanırken, olaydan 17 ay sonra Mehmet Ali Aydemir ise serbest bırakıldı.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:10  Atakan Kayalar kimdir? Atakan Kayalar nereli? Atakan Kayalar doğum tarihi, annesi
09:42  Türkiye ile İran arasında hangi sınır kapıları var? Türkiye'nin sınır komşuları ve sınır kapıları!
09:24  Süper Loto sonuçları 20 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 644.hafta
09:17  Cuma mesajları 2020 - 21 Şubat Anlamlı Cuma mesajları, resimli, hadisli Cuma mesajları
09:02  UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maç sonucu
21.02.2020 10:48:45