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Son dakika: Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme! Ailesi şikayetçi olmadı

Son dakika: Bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada aile üyelerinin avukatlarının bürosuna giderek "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı.

20.09.2019 11:26

Ağrı'da, Leyla Aydemir'in (4) geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Küçük kızın ailesinin dün avukatlarının bürosuna giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Bu nedenle avukatlarının katılmadığı duruşmada hazır bulunan anne-babaya, mahkeme heyeti, şikayetçi olup olmadığını soracak.

Ağrı merkezde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin kızları Leyla, 15 Haziran 2018'de, dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, bulunması için yurt genelinde seferber olunan Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde, su içinde yüzüstü duran cansız bedeni bulundu. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), gözaltına alındı. Aydemir, 18 Temmuz günü 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

7 SANIĞA DAVA

Küçük kızın ölümüyle ilgili yaklaşık 1 yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ve köylülerden Besim Dursun (47) ile eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) hakkında 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Minik Leyla'nın katil zanlısı Mehmet Aydemir

DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDULAR

Davanın ilk duruşması saat 09.45'te başladı. Tutuklu sanık Mehmet Ali Aydemir'in ifadesinin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınacağı duruşmada tutuksuz 6 sanık salonda hazır bulundu. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ile Ağrı, Erzurum ve Van Baroları'ndan avukatların katılma talebinde bulunduğu duruşmaya Leyla'nın annesi Şükran, babası Nihat Aydemir ve yakınları da katılıyor.

AYDEMİR AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Leyla Aydemir'in ailesinin, dün avukatları Ali Artuk'un ofisine giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Bu nedenle avukat Ali Artuk, duruşmaya gelmedi.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmaya katılan tutuksuz sanıklardan amca Yusuf Aydemir'in oturduğu yerde gülmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Sen kimsin, niye sırıtıyorsun?" diye sordu. Sanığın, "Ben Yusuf Aydemir'im" cevabı üzerine "Neyle yargılandığını biliyor musun? Yeğenini öldürmekle yargılanıyorsun, bir de sırıtıyorsun" dedi. Amca Aydemir, sırıtmadığını bildirdi.

Tutuksuz sanıkların sorgusuna geçilen duruşmada, küçük kızın anne babasına şikayetçi olup olmadıkları sorulacak.

Son dakika: Mahkeme Başkanı, Minik LeylaSon dakika: Mahkeme Başkanı, Minik Leyla'nın katil zanlısına sert çıktı: Niye sırıtıyorsun?

Son dakika: Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme! Ailesi şikayetçi olmadı

minik leyla, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(48)
DJ BORİS BREJCHA:BÜYÜK MİKTARDA PARA ALMIŞ TA OLA BİLİR . ARTIK HİÇ BİR ŞEYE ŞAŞIRMIYORUM.
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ADALET INSANIN VIJDANI DEMEK:ADALET kişinin VIJDANI olmalı,Her olayda DEVLET suçlanamaz.Sonuca bakın nereye gelindi DAVAYI çekiyorlar,bunun bir sebebi olmalı TEHDITMI oluyorlar biz bilemeyiz AMA burda ACI GERÇEK 4 YAŞINDAKİ ÇOÇUK ÖLDÜRÜLÜYOR ve şimdi ANNA BABA geri çekiliyor....bu işin içinde BIRŞEY var.....Soruyorum DEVLET ne yapsın şimdi ANA BABADA göz yumuyor...INSANLIK ÖLUYORDA AĞLAYAN YOK...
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ŞANLI:ADAMLAR AKILLI ŞİKAYETCİ OLMAYACAK KENDİLERİ VERİCEK CEZALARINI
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DR:O zaman o katilin aldığı ceza kadar da aile verın demek onların parmağı da var
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ANADOLU ÇOCUĞU:Mezopotamyanın vahşi yüzü kan parası işte
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7 0
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HAMZA:Kürt işte, kimbilir ne anlaşma yapıldı. Bu bir Kamu davası olup her kim ne alakalı ise cezalandırılmalı bu ailesi dahil
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İFFET:Kan parası almıştır bunlarda normal ne yazıkki
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8 1
HLY:Bu olayın Kürtlükle ne alakası var Türk yapsaydı ne diyecektin acaba . İnsanlık ölmüş artık
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4 5
HZLOLCYKRTL:kürt işte derken pardon !
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1 6
İNŞAALLAH:KÜRTLE NE ALAKASI VAR YAHU. İNSAN HERKES GİBİ BEŞER. ŞAŞAR. MALESEF. HERKES UNUTSA ALLAH UNUTMAZ
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13 6
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