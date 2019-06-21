21.06.2019 15:05
Haberler » Güncel » Haber

Minik leyla'nın ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı

Minik leyla

Ağrı'da bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra arazide cesedi bulunan yaşındaki Leyla Aydemir cinayeti ile ilgili olarak 7 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı.

Ağrı 'da bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra arazide cesedi bulunan yaşındaki Leyla Aydemir cinayeti ile ilgili olarak 7 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı. Ağrıda ikamet eden Nihat ve Şükran Aydemir çifti Bayramın ilk günü (15 Haziran 2018) gittikleri Bezirhane köyünde oyun oynadığı sırada kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili tutuklu bulunan baba Nihat Aydemir'in kuzeni M.A.A. ile birlikte 7 kişi hakkında "Kişiyi hürriyetinten yoksun kılma" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet talebiyle Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme tarafından kabul edilen dosyada, tutuklu M.A.A. ile birlikte 7 sanığın hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. İlk duruşmanın 20 Eylül 2019 tarihinde yapılacağı öğrenildi.
(Ahmet Genç/İHA)
Kaynak: İHA
Ağrı , minik leyla , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:13 Kızılcahamam'da selden etkilenen evler temizleniyor
16:12 Başkan Gürün Bodrum otogarında incelemelerde bulundu
16:12 Esenyurt'ta hareketli dakikalar (1)
16:12 Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında karar (2)
16:12 Karne notlarını "gizlice yükselttiği" iddiasıyla soruşturma
16:11 İnegöl'de 'Laos Faresi' bulundu
16:11 BİNALİ YILDIRIM PKK NE DEMİŞ, HDP NE DEMİŞ BİZİ İLGİLENDİRMEZ (2 aktüel görüntüler)