Minik Masal'ın Ailesi Aranıyor

04 Aralık 2018 Salı 14:08



04 Aralık 2018 Salı 14:08

Babasının kayıplara karıştığı 2 yaşındaki Masal ortada kaldı. Masal'ın bakıcısı kayıp babayı bulmak amacıyla çareyi Müge Anlı'ya başvurmakta buldu. Şimdi her yerde kayıp olan baba aranıyor.İddiaya göre babası tarafından 2 ay önce bakıcısı Aysun Yıldırım'a teslim edilen Masal bebek ortada kaldı. Baba, minik Masal'ı bakıcısına teslim ettikten sonra esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı. Bir bebekle bir başına kalan bakıcı Aysun Yıldırım ise durum karşısında çareyi Müge Anlı'ya başvurmakta buldu.Programda yaşananları anlatan bakıcı Yıldırım; "Masal'ı çok seviyorum. Ona bakarım ama bu çocuk kimin çocuğu? Ailesi kim? Hiçbir şey bilmiyorum. Yolda bir polis çevirse kendimi nasıl anlatırım? Doktora bile götüremiyorum" dedi.O andan sonra arama çalışmalarına başlayan Müge Anlı'nın çocuk ve ailesi ile ilgili önemli bilgilere ulaştı İddialara göre baba Mehmet Süzer'in dolandırıcılık suçu nedeniyle polis tarafından arandığı ortaya çıktı.Müge Anlı'yı arayan baba Süzer'in annesi yıllar önce oğlunu evlatlıktan reddettiğini dile getirerek; "Mehmet'in iki çocuğu daha var. Onlara baktık, büyüttük. Bir torunumuz daha olduğunu bilmiyorduk. Onda her türlü pislik var. Biz yıllar önce evlatlıktan reddettik" diye konuştu. - İSTANBUL