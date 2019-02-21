Minik Mehteranlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sürpriz

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/manisa/' title='Manisa'>Manisa</a>'da düzenlenen miting öncesi minik mehteranlar, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>'a 'Diriliş' müziğini çaldı. Cumhurbaşkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/recep-tayyip-erdogan/' title='Recep Tayyip Erdoğan'>Recep Tayyip Erdoğan</a>, <a class='keyword' href='/manisa/' title='Manisa'>Manisa</a>'da <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/belediye-baskan-adaylari/' title='belediye başkan adayları'>belediye başkan adayları</a> ile geldiği miting alanında minik mehteranlar tarafından karşılandı. Minik mehteranlar Erdoğan için 'Diriliş' dizisinin müziğini çaldı. Minik mehteranların kendisine verdiği konseri ilgiyle dinleyen Erdoğan, daha sonra konuşma yapmak üzere kürsüye geçti.<br><br>(Aykut Yeniçağ/İHA)