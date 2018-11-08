Minik Melisa'nın Ölümüne İlişkin Soruşturma - Gözaltına Alınan 2 Kişiden 1'i Tutuklandı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde mama yedirildikten sonra daldığı uykudan uyanamayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bebeğin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından, dün hayatını kaybeden bir yaşındaki Melisa Tuana Memiş'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan dernek başkanı S.A. ve bakıcı F.B'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dernek başkanı S.A. adli kontrol şartıyla salıverildi. Burhaniye
Mahallesi'ndeki dernekte dün, karnı doyurulduktan sonra daldığı uykudan uyanamayan Melisa Tuana Memiş, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
08 Kasım 2018 Perşembe 18:59