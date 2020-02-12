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Minik Meryem için umut ışığı olacak gelişme

Manisa'da yaşayan ve NCL (beyincik erimesi) hastası olan 3,5 yaşındaki Meryem ve ailesi Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

12.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:46Minik Meryem için umut ışığı olacak gelişme
'da yaşayan ve NCL (beyincik erimesi) hastası olan 3,5 yaşındaki ve ailesi Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Vali Deniz, minik Meryem için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, NCL hastası olan 3,5 yaşındaki Meryem ve ailesini ağırladı. Ziyarette baba İbrahim ile anne Sevnaz Karaman, 14 farklı çeşidi bulunan ve genetik bir rahatsızlık olan NCL hastası 3,5 yaşındaki kızları Meryem Karaman'ın yurt dışından ithal edilen ve 3 aylık 1 milyon TL olan ilacının temin edilebilmesi için yardım kampanyası başlatılmasında destek olan Vali Ahmet Deniz'e teşekkür etti. Ziyarette Karaman ailesi ile yakından ilgilenen Vali Deniz, "Çocuklarımızın sağlığı hepimiz için önemli. Meryem'in tedavisi ve bakımında sizlerin yanındayız. Yardım kampanyasını Manisa Valiliği olarak 10 bin TL ile başlatıyoruz. Manisalı hayırseverlerimizin de Meryem'e destek olacağına eminim" dedi. - MANİSA

Karaman, Manisa, Meryem, Güncel

Kaynak: İHA

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