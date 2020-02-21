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Minik Meryem, Atatürk posteri önünde "Ne olur buraya gel" diyerek ağladı

Mersin'de Bilek Güreşi Yarışması'na katılan halasını izlemek için spor salonuna giden 3 yaşındaki Meryem Orbay, Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin önünde dakikalarca "Atatürk, ne olur buraya gel." diyerek ağladı. O anları anne Büşra Orbay kameraya kaydetti.

21.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:24Minik Meryem, Atatürk posteri önünde

Halasının katıldığı bilek güreşi yarışmalarını izlemek için salona giden 3 yaşındaki Orbay, Atatürk posteri önünde hüngür hüngür ağladı. Minik Meryem "Atatürk, ne olur buraya gel." dediği de videoya yansıdı.

Vanlı olan ve 'de yaşayan Hasan- Büşra Orbay çifti, minik kızları Meryem'in halasının da katıldığı Bilek Güreşi Yarışması'nı izlemek için spor salonuna gitti.

ATATÜRK POSTERİNİN ÖNÜNDE AĞLADI

Yarışma devam ederken, Meryem Orbay, duvarda asılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini gördü. Koşarak, posterin önüne giden Meryem, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağlamaya başladı. Annesi bu anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çekerken, Meryem'i de sakinleştirmeye çalıştı. Minik Meryem, bir süre Atatürk posteri önünde gözyaşı döktü.


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Kaynak: DHA

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