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Minik Muhammed'den annesine "Ne olur eve gel"

Minik Muhammed'den annesine "Ne olur eve gel" -Minik Muhammed ile sağlık çalışanı annesi arasında duygusal telefon görüşmesi Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hastanede çalışan annesi Şeyma Sincar ile özlediği için telefonda görüntülü görüşen Muhammed Çelebi Sincar, "Ne olur...

02.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:22
Minik Muhammed'den annesine "Ne olur eve gel"
-Minik Muhammed ile sağlık çalışanı annesi arasında duygusal telefon görüşmesi
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hastanede çalışan annesi Şeyma Sincar ile özlediği için telefonda görüntülü görüşen Muhammed Çelebi Sincar, "Ne olur gel" diye ısrar etmesi yüreklere dokundu.
Türkiye'de korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle yoğun çalışan sağlıkçılar aileleri ile çoğu zaman yeterince görüşemiyor. Fatih İlçesi'nde yaşayan Ramazan ve Şeyma Sincar ailesinin oğulları Muhammed Çelebi ise sağlıkçı annesini özlediği için görüntülü olarak telefonla görüşüyor. Öte yandan annesi hastanede çalışan minik Muhammed, evde bütün zamanını felçli olan babası ile geçiriyor.
Tekerlekli sandalyede çocuklarına bakan baba sık sık eşini görüntülü arayarak müsait olduğunda oğlu ile görüştürmeye çalışıyor. Muhammet annesi ile konuşurken ilk cümlesi, "Neden maske taktın?" diye sormak oldu. Annesini özleyen Muhammet, "Ne olur gel" demesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Annesi ise "Merak etme akşam geleceğim" diyerek oğlunun ısrarına karşılık verdi. Telefon görüşmesinin sonunda ise minik Muhammed ile babası tüm sağlık çalışanları için dua etti.
(AFS- MB-EG-
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Minik Muhammed’den annesine ’Ne olur eve gel’

Kaynak: İHA

Etiketler: Sincar Dağı, Çelebi, Yerel

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Minik Muhammed'den annesine "Ne olur eve gel"
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Haberler ›› Yerel ››Minik Muhammed'den annesine 'Ne olur eve gel' - Haberler

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