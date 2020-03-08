Minik mülteci, annesinin yanında düşe kalka "bebek bezini" taşımaya çalıştı
Minik mülteci, annesinin yanında düşe kalka "bebek bezini" taşımaya çalıştı Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere yönelik sınır kapılarının açılacağı haberlerinin ardından binlerce mülteci Edirne'ye doğru hareket etti.
08.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:55
Minik mülteci, annesinin yanında düşe kalka "bebek bezini" taşımaya çalıştı
EDİRNE - Türkiye 'den Avrupa 'ya gitmek isteyen mültecilere yönelik sınır kapılarının açılacağı haberlerinin ardından binlerce mülteci Edirne 'ye doğru hareket etti.
Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan 'tampon' bölgede, annesi ile birlikte aldıkları bebek bezlerini, biber gazı ve silah sesleri arasında düşe kalka yürüyerek kendi yükünü taşımaya çalışan mülteci çocuğun görüntüsü izleyenlerin yüreklerini sızlattı.
Kaynak: İHA
Manşet
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