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Minik münzir, evde çıkan yangında öldü

Minik Münzir, evde çıkan yangında öldüGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı.

23.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:37
Minik Münzir, evde çıkan yangında öldü
GAZİANTEP'in ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Yangından, anne K.A., 2 çocuğu ile birlikte sağ kurtulurken, 5 aylık oğlu Münzir Movas yaşamını yitirdi.
Yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çanakçı Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıktı. 3 çocuğu ile birlikte kaldığı evin oturma odasından dumanların yükseldiğini gören Suriyeli anne K.A. 2 çocuğunu alarak dışarıya kaçtı. Duman nedeni ile alevler arasında kalan bebeğini kurtarmaya giremeyen anneyi görenlerin ihbarı ile eve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek evde kalan 5 aylık Münzir Movas'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çabası ile yangın söndürülürken Münzir Movas'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Minik bebeğin cansız bedeni otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yangının sebebi araştırılıyor.
Minik münzir, evde çıkan yangında öldü

Nizip, Güncel

Kaynak: DHA


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