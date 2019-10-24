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Minik öğrenci harçlıklarını Mehmetçiklere bağışladı

Minik öğrenci harçlıklarını Mehmetçiklere bağışladıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 sınıf öğrenci Irmak Cemre Türe, Mehmetçiğe destek kampanyası başlattı.

24.10.2019 12:49
Minik öğrenci harçlıklarını Mehmetçiklere bağışladı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 sınıf öğrenci Irmak Cemre Türe, Mehmetçiğe destek kampanyası başlattı.
İnegöl'de ikamet eden 1. sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Irmak Cemre Türe, televizyonda izlediği haberlerin ardından harçlıklarını Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı aldı. Bunun için kumbarasında bulunan paraları okula götüren Irmak, öğretmenine böyle bir kampanya başlatmak istediğini söyledi. Yaptığı hareketle herkesin gönlünü kazanan minik kıza sınıf arkadaşları da destek verdi.
Irmak Cemre Türe, "Ben askerimizi çok seviyorum. Haberlerde gördüm, herkes askerlerimiz için bir şeyler yapıyor. Ben de kumbaramdaki harçlıklarımı Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı olarak bir kampanya başlattım. Bu kampanyaya sınıftaki arkadaşlarım da destek verdi. Çok mutluyum. Allah askerlerimizi korusun" diye konuştu.
Minik öğrenci harçlıklarını Mehmetçiklere bağışladı

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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