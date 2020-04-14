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Minik öğrenci, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ana sınıfı öğrencisi, kumbarasındaki paralarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

14.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:39
Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde ana sınıfı öğrencisi, kumbarasındaki paralarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Ahmet Zengin, televizyondaki kampanyaya ilişkin haberlerden etkilenerek, babasına kumbarasındaki parayı bağışlamak istediğini söyledi.
Marangozluk yapan baba Abdullah Zengin, Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunu aradı. Zengin ailesinin evine giden görevli, kumbaradaki 179 lira 50 kuruşu teslim aldı.
Ahmet Zengin, kampanyaya katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hastalarımız iyi olsun, bu virüs gitsin ve biz de okulumuza gidelim. Biz bize yeteriz Türkiyem." dedi. Minik öğrenci, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Alaşehir, Manisa, Güncel
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