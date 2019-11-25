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Minik öğrenciden ara tatil etkinliği

Minik öğrenci, 1. ara tatil döneminde gezi ve araştırma programı kapsamında Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek yetkililerden kurum hakkında bilgi aldı.

25.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:48Minik öğrenciden ara tatil etkinliği
Minik öğrenci, 1. ara tatil döneminde gezi ve araştırma programı kapsamında 'ın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek yetkililerden kurum hakkında bilgi aldı.

Şehit Mehmet Özbek İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi İbrahim Azer Temo Karakuş, ilçe milli eğitim müdürlüğü personelleriyle tanışarak, sohbet etti. Kurum personelinin yakından ilgilendiği Karakuş, personellere çeşitli sorular sorarak iş ve işleyişler hakkında bilgi aldı. Daha sonra ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, 2. Sınıf Öğrencisi İbrahim Azer Temo Karakuş ve kendisine eşlik annesi Çiğdem Karakuş'u makamında kabul etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen yapılan çalışmalar hakkında genel bir bilgi verdikten sonra İbrahim Azer Temo Karakuş'a başarılar diledi. Müdür Tunçmen, ara tatil döneminde öğrencisiyle yakından ilgilenerek kurum ziyaretlerinde çocuğuna destek olan anne Çiğdem Karakuş'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

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