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Minik öğrenciden Polis Haftası'nda "Evde kal" mesajı

Samsun Bafra Şehit Burak Perçin İlkokulu 2. sınıf öğrencisinin Polis Haftası dolayısıyla hazırladığı "Evde kal" mesajlı videosu büyük ilgi gördü.

09.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:17
Minik öğrenciden Polis Haftası'nda
Samsun Bafra Şehit Burak Perçin İlkokulu 2. sınıf öğrencisinin Polis Haftası dolayısıyla hazırladığı "Evde kal" mesajlı videosu büyük ilgi gördü.

Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıldönümü dolayısıyla öğretmeni tarafından verilen 10 Nisan'ın ne olduğu ödevini araştıran 2. sınıf öğrencisi Elif Başak, giydiği polis elbisesiyle annesi tarafından çekilen videoda "Bu hafta bizim için çalışan ve bir kere bile of demeyen polislerimizin haftasıdır. İlk olarak 1945 yılında kurulan Polis Teşkilatı'nın 175. yılı kutlanacaktır" diyerek 10 Nisan şiirini okuması ve sonunda "Bizim için evde kal Türkiye'm" diyerek verdiği mesaj izleyenler tarafından büyük beğeni aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Samsun, Bafra, Polis, Güncel
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