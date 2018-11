19 Kasım 2018 Pazartesi 11:12



- Minik öğrenciler 817 kilometreden gelerek şehit kızına destek verdi Adana 'da babası şehit edildiğinde 3 aylık olan ve onu hiç tanıma fırsatı olmayan Zeynep Ravza Akyüz'ün 1. sınıfa başlarken, polis tarafından okula götürülmesini haberlerden izleyen Bursalı ilkokul öğrencileri önce ona destek olan duygu dolu mektup yazıp daha sonrada 817 kilometre yol kat ederek minik Zeynep Ravza'yı okulunda ziyaret ettilerZeynep Ravza Akyüz: "Onlar bana destek olduğu için çok mutlu oldum"Bursalı öğrenciler ise haberlerde izleyince çok üzüldüklerini bu nedenle ona önce mektup yazdıklarını daha sonrada yanına gelip destek vermek istediklerini söyledilerADANA - Adana'da babası şehit edildiğinde 3 aylık olan ve onu hiç tanıma fırsatı olmayan Zeynep Ravza Akyüz'ün 1. sınıfa başlarken, polis tarafından okula götürülmesini haberlerden izleyen Bursalı ilkokul öğrencileri önce ona destek olan duygu dolu mektup yazıp daha sonrada 817 kilometre yol kat ederek minik Zeynep Ravza'yı okulunda ziyaret ettiler. Adana'da 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi başlarken, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız , vatan uğruna şehit olan polis memurlarının çocuklarının polisler tarafından polis eskortu eşliğinde okula götürülmesi talimatını verdi. Yıldız, babasız kalan çocuklara baba yokluğunu hissettirmemek için verdiği talimat doğrultusunda Van 'da 22 Eylül 2012 tarihinde hastanede görevliyken arkasından gelen teröristlerin ateş etmesi sonucu şehit olan Tuncay Akyuz'ün 6 yaşındaki kızı Zeynep Ravza Akyüz de okula götürüldü. Babası şehit olduğunda 3 aylık olan ve şehit törenine annesinin kucağında hiçbir şeyden habersiz katılan minik Zeynep'in aynı zamanda da polisle okula gitmek hayali gerçekleştirildi. Bu nedenle çok mutlu olan şehit kızının bu durumu televizyon ve gazetelerde de haber olarak yer aldı."Haberleri gören öğrenciler çok etkilendi"Şehit kızının bu duygusal hikayesini televizyonlarda izleyen Bursa Tahir Ağa İlkokulu öğrencileri çok etkilendi. Sabahleyin okula giden öğrenciler şehit kızının yanında olmak istediklerini öğretmenlerine ve müdürlerine iletti. Öğrenciler daha sonrada şehit kızına duygularını anlatan ve her zaman onun yanında olduklarını belirten duygu yüklü bir mektup yazmaya başladı. Öğrenciler daha sonra bu mektupları Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerine göndererek şehit kızına ulaştırılması sağlandı. Öğrenciler böyle güzel bir olaya vesile olduğu için Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a da teşekkür mektubu yazdı. Bu mektupların ardından hem şehit kızı hem de Yıldız öğrencilere yapmış oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür mektubu yazdı."817 kilometre yol kat ederek geldiler"Öğrenciler şehit kızının yaşadığı dramdan o kadar çok etkilendiler ki mektup yazmakla yetinmeyerek öğretmenlerine şehit kızını görmek istediklerini onun yanına giderek her zaman onun yanında olduklarını göstermek istediler. Bu durum karşısında kayıtsız kalamayan okul yönetimi de öğrencileri Adana'ya getirerek şehit kızı ile buluşturdu. Şehit kızı kendini ziyaret eden öğrencileri okul kapısında çiçeklerle karşıladı. Şehit kızını gören öğrenciler ona sıkı sıkı sarılarak her zaman destek olacaklarını söyledi."Çok üzüldük ama onun yanında olduğumuz için şimdi mutluyuz"Şehit kızı öğrenciler ile el ele yürüyerek onları sınıfına götürdü. Burada şehit kızı Akyüz, öğrenciler kendisine destek olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Bursa'dan gelen öğrencilerden Azra Turan, haberi izleyince çok etkilendiklerini ve üzüldüklerini bu nedenle Zeynep'in yanında olmak istediklerini bunu önce bir mektupla dile getirdiklerini daha sonra da Adana'ya onun yanına geldiklerini şimdi çok mutlu olduklarını söyledi. Hira Nur Karabalık ise şehit kızını görmeyi çok istediklerini ona destek olmak için Adana'ya geldiklerini söyledi. Mine Büyükkardeşler ise şehit kızına önce mektup yazdıklarını belirterek, "Mektubumuzda her zaman onun yanında olduğumuzu, üzülmemesi gerektiğini yazdık. Daha sonrada ona destek olmak için Adana'ya geldik. Şimdi o mutlu olduğu için bizde çok mutluyuz" dedi.Bursalı öğrenciler daha sonrada Adana Emniyet Müdür Vekili Erdal Cılasın'ı makamında ziyaret etti. Cılasın çocuklara anlamla davranışlarından dolayı tebrik edip hediyeler verdi.