Haberler » Güncel » Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı çektikleri kliple kutladı

Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı çektikleri kliple kutladı

Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı çektikleri kliple kutladıAMASYA - Amasya Merzifon ilçesinde Fatih İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Sadık Arslan yönetiminde "Sonsuza" marşına çektikleri klip ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

29.10.2019 11:43
Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı çektikleri kliple kutladı
AMASYA - Amasya Merzifon ilçesinde Fatih İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Sadık Arslan yönetiminde "Sonsuza" marşına çektikleri klip ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
3. sınıf öğrencileri toplam 30 çocuk, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için klip çekti. Klip sosyal medya da büyük ilgi görürken, öğretmen Sadık Arslan, "Ülkemiz için önemli olan tarihi olayları öğrencilerime oyun, etkinlikle bu tarz eğlenceli çalışmalarla anlatmaya çalışıyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümü münasebetiyle sonsuza marşına bir orff çalışması gerçekleştirdik. Biz bu çalışmayı yaparken çok eğlendik. İnşallah sizde izlerken eğlenirsiniz. Bu vesileyle bütün ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyetin ilanında emeği geçen bütün büyüklerimize saygılarımı sunuyorum" dedi.
Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı çektikleri kliple kutladı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:25 TCG Poyraz, Kaş'ta Ziyarete Açıldı
15:25 Meteorolojiden Diyarbakır, Batman, Mardin için sağanak ve sel uyarısı
15:25 Filipinler'deki depremde ölü sayısı 7'ye yükseldi
15:25 Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor
15:25 Galatasaray, Rizerpor maçı hazırlıklarını sürdürdü
15:25 Bol hamsi tezgahları şenlendirdi
15:23 CHP teşkilatı, Nevşehir'de Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünü gerçekleştirdi
29.10.2019 15:26:45