Minik Öğrenciler Engellilerle Empati Kuracak

27 Kasım 2018 Salı 16:43



27 Kasım 2018 Salı 16:43

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sakarya İlkokulu'nun 2-A sınıfı öğrencileri. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle 'Engelsiz Türkiye İstiyoruz' adını taşıyan anlamlı bir faaliyete imza atmaya hazırlanıyor.Okul müdürü Zafer Olkun ile öğrenci velilerinin katkılarıyla, sınıf öğretmeni Kemal Arık'ın öncülüğünde hazırlıklarını sürdüren 19 öğrencinin heyecanı ise dikkatlerden kaçmıyor. 2-A sınıfının öğrencilerinden Yağız Kağan Çoban, Ada Aytaç, Ada Kirazlı ve Ayberk Ardıç tarafından "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Görmezden gelmeyin. Duymazdan gelmeyin. Engelsiz dünya için sen de bir adım at. İşaret dilini öğren, engel siz olmayın. Aramızda engel olmayın. Engelleri kaldırmanın zamanı gelmedi mi?" dizeleri ile "Hayat Bayram Olsa" şarkısını işaret dili ile seslendirileceği öğrenildi.Sakarya İlkokulu 2-A sınıfı öğrencilerinin kendi cep harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi bir engelliye verilmek üzere bir de akülü sandaliye satın almak için kampanya başlatacakları bildirildi. Öğrencilerin koltuk değnekleri ve tekerlekli sandaliye kullanıp, gözlerine kalın bir band takarak empati yoluyla da engellilere destek olacakları kaydedildi. - BALIKESİR