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Minik öğrenciler Eren Bülbül'ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 9 yaşındaki ilkokul öğrencileri duygulandıran bir doğum günü etkinliği yaptılar.

03.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:21 Minik öğrenciler Eren Bülbül'ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı
'nin ilçesinde 9 yaşındaki ilkokul öğrencileri duygulandıran bir doğum günü etkinliği yaptılar. Akçakoca ilçesine bağlı Osmaniye ilkokulundan 3-D sınıfı öğrencileri Şehit Eren Bülbül'ün hikayesinden çok etkilendiler. Bunun üzerine sınıflarını süsleyen minik kalpler Eren'in 18. yaş gününü sınıflarını süsleyerek kutladılar.

Acı olay Trabzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle Eren Bülbül'ün (15) şehit olması ile yaşanmıştı. Bu olayı öğrenen 9 yaşındaki ilkokul öğrencileri Eren Bülbül'ün doğum gününü kutlarken, "İyi ki doğdun Eren abi, iyi ki varsın Eren abi" diyerek doğum günü etkinliği düzenlediler.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül yaşasaydı 18. yaşına girmiş olacaktı. 3 yıldır hiç gündemden düşmeyen Eren Bülbül'ü unutmayan miniklerin bu hakettiği duygulu anlar yaşanmasına neden oldu. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, Yaşam

Kaynak: İHA

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