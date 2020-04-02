Minik öğrenciler ’evde kal’ çağrısına işaret diliyle çektikleri videoyla destek verdi -...

Afyonkarahisar'da, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşlı ve kronik hastalığı olanların evlerinde kalmalarını teşvik için işaret diliyle video hazırladı. Minik öğrenciler, evlerinde ailelerinin çektiği kısa videolarla, Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yapılan "Evde kal" çağrısına destek verdi. Minikler, işaret diliyle büyüklerine "Bugünlerde çınarlar kolay devriliyor. Yaşlıları koruyalım. Yeni hayatlar kaybetmeyelim. Riskin önünü birlikte keselim. Kendin için, insanlar için lütfen evde kal. Evde kal Türkiye, hayat eve sığar." diye seslendi.Videonun son kısmında ise, "Öğrencilerimizi sağlıklı günlerde yeniden okulumuzda görebilmek için #evdekal Türkiye" yazısı yer aldı.Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğretmenlerince sosyal medyada paylaşılan video beğeni topladı.

Kaynak: AA