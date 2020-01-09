Haberler » Güncel » Minik öğrenciler gazetecilik mesleğiyle tanıştı - Haber

Minik öğrenciler gazetecilik mesleğiyle tanıştı

VAN (İHA) – Van'daki Bahçeşehir Koleji öğrencileri, İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek gazetecilik konusunda bilgi aldı.

09.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:10Minik öğrenciler gazetecilik mesleğiyle tanıştı
VAN (İHA) – 'daki Koleji öğrencileri, İhlas Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek gazetecilik konusunda bilgi aldı.

Bahçeşehir Kolejinden 80 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte medya iletişim dersi kapsamında İHA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Gazetecilik konusunda bilgilendirilen minik öğrenciler, haber temini konusunda muhabirlere sorular yöneltti. 'İHA Muhabir' kitapçığını inceleyen minikler, gelişen teknoloji imkanları sayesinde karşılaşılan ilginç anların paylaşımı konusunda da bilgilendirildi.

Gazetecilik mesleğiyle yakından ilgilenen öğrenciler, ilk defa ellerine mikrofon alarak röportajlar gerçekleştirdi. İleride gazetecilik mesleğini seçeceklerini dile getiren öğrenciler, ziyaretin çok verimliği geçtiğini dile getirdi.

Öğrenciler, İHA çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. - VAN

İhlas Haber Ajansı, Bahçeşehir, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:11  Ankara chp, 'dijital hizmet vergisi kanunu'nda 11 maddenin iptalini istedi - Haber
15:11  İzmir ahırda 1046 şişe sahte içki ele geçirildi - Haber
15:11  Alman polisi tarafından öldürülen mehmet bulgu toprağa verildi - Haber
15:10  Oğlunu 15 yıldır kayıp olarak ararken öldürüldüğünü öğrenen anne 'Sağ beklerken,... - Haber
15:10  FLAŞ - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:59  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
9.01.2020 15:14:26