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Minik öğrenciler görme engellilerle buluştu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Değerler Eğitimi Projesi kapsamında anaokulu öğrencileri ile görme engelliler bir araya geldi.

06.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:04Minik öğrenciler görme engellilerle buluştu
'nin ilçesinde, Değerler Eğitimi Projesi kapsamında anaokulu öğrencileri ile görme engelliler bir araya geldi.
Gölcük Şirinköy Anaokulunda düzenlenen etkinliğe, Gölcük Engelliler Derneği ve Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinden gelen görme engelliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Okul müdürü Fatma Köroğlu, yaptığı konuşmada, anlamlı ve özel bir program düzenlediklerini belirtti.
Köroğlu, şunları söyledi:
"Bu özel misafirlerimiz görme engelli vatandaşlarımızdır. Bu vatandaşlarımız kimi doğuştan görme engelli kimi de sonradan geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı görme engelli oldular. Bizler her zaman bir engelli adayıyız. Bizler engellilere yardımcı olmalıyız. Engelsizliğin başı sevgidir. Bizim buradaki amacımız bu minik çocuklarımıza engellilerimizin yaşam zorluklarını öğretmek, aynı zamanda bizler hepimiz bir engelli adayı olduğumuzu hatırlatarak bunu unutmamalarını sağlamak."
Gölcük Engelliler Derneği Görme Engelliler Komisyonu Başkanı Mevlüt Önerbay da "Minik öğrencilerimizle birlikte olmak bizim için bir ayrıcalıktır. Bugün bizler güneşin doğuşunu ve batışını, aydınlık ile karanlığı görmüyoruz. Sadece hep karanlıktayız ama siz her şeyi görebiliyorsunuz. Bugün teknolojinin gelişmesiyle Braille alfabesi ile okuyup, yazabiliriz. Bu alfabe kabartma bir alfabedir." ifadesini kullandı.

Kocaeli, Gölcük, Güncel

Kaynak: AA

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