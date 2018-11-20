Minik Öğrenciler Gösterileriyle Mest Etti

Akçakale
belediyesi kreş ve gündüz bakım evinde eğitim gören minik öğrenciler, düzenlenen etkinlikte gösterileriyle mest etti.
Akçakale Belediyesi kreş ve gündüz bakım evi konferans salonunda düzenlenen "Mevlid-i Nebi" etkinliğinde Hz. Muhammed'i (s.a.v) yad etmek için kreş öğrencilerinin gösterileri izleyenleri mest etti. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ayetlerinden bölümler okunarak başladı. Düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan
, İnşallah çocuklarımızı peygamber efendimizin istediği gibi güzel ahlaklı ve dinine bağlı bir gençlik yetiştiririz. Bizler bugün insanlık tarihini derinden etkilemiş, mesajlarıyla ve hayatıyla insanlığın aydınlanmasına ve olgunlaşmasına vesile olan, Allah'ın elçisi peygamber efendimizin dünyamızı teşriflerinin 1447'inci yılını idrak ediyoruz. Bu vesileyle doğumunu kutladığımız peygamber efendimizi muhabbetle yad ediyoruz" dedi.
Etkinliğe Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Eşi Ayşenur Ayhan, Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Naciye Kurt, Kreş ve Gündüz Bakım Evi Şube Müdürü İbrahim Guda, Akçakale Merkez
Fuadiye Camii İmam Hatibi Hasan Ayebe ve öğrencilerin aileleri katıldı.
Etkinlik sonrası Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın eşi Ayşenur Ayhan etkinliğe katılan öğrencilerin ailelerine günün anlam ve önemine binaen birer gül hediye etti. - ŞANLIURFA
Abdülhakim Ayhan,Akçakale