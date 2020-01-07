Haberler » Güncel » Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi - Haber

Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi

Nevşehir 30 Ağustos İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği el sanatları sergisi büyük ilgi gördü.

07.01.2020 13:47 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:50 Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi

Serginin açılışına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

30 Ağustos İlkokulu Görsel Sanatlar Kulübü öğrencilerinin yapmış olduğu el sanatları ürünlerinden oluşan "20203'e Doğru Sanatçı Çocuk" adlı sergi törenle açıldı.

Serginin açılış törenine Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı'nın yanı sıra Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan, Memur-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Mustafa Çiftçi, Okul Müdürü Serhat Uluer, okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Sergi açılışının ardından okul öğrencilerinin yaptıkları el sanatları ürünlerini inceleyen Melek Arı, öğrencileri ve okul öğretmenlerini tebrik etti. Arı burada öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.


Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40   Manisa'da, fırtınada elektrik direkleri devrildi - Haber
14:40   "Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak" - Haber
14:35   Burhaniye'de belediye karla mücadele çalışması başlattı - Haber
14:35   Çiftçiye haciz şoku - Haber
14:35   Pınarbaşı Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilerini ısıtan yardım - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
7.01.2020 14:51:52