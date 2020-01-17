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Minik öğrenciler ilk mektuplarını Vali Günaydın'a yazdı

Kayseri'de Hasan Polatkan İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, okuma yazmayı öğrendikten sonra ilk mektuplarını Vali Şehmus Günaydın'a yazarak, okullarına davet etti.

17.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:36Minik öğrenciler ilk mektuplarını Vali Günaydın'a yazdı
'de Hasan Polatkan İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, okuma yazmayı öğrendikten sonra ilk mektuplarını Vali Şehmus Günaydın'a yazarak, okullarına davet etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Günaydın, öğrencilerin daveti üzerine okulu ziyaret ederek, karne heyecanlarına ortak oldu.
Öğrencilerle sohbet eden ve karnelerini dağıtan Günaydın, tatilde güzelce dinlenmelerini istedi. Öğrencilerden yarıyıl tatilinde bolca kitap okumalarını isteyen Günaydın, ailelerin de her zaman çocuklara destek ve özellikle teknoloji bağımlılığı konusunda duyarlı olmalarını tavsiye etti.
Vali Günaydın'dan okul kütüphanesine bağış
Merkez Talas ilçesinde bulunan Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesini de ziyaret eden Günaydın, öğrenciler tarafından hayata geçirilen "Bana Bir Kitap Hediye Et" kampanyasına katıldı.

Günaydın, proje kapsamında Valilik olarak okulda öğrenim gören öğrenci sayısı kadar, 818 kitabı okul kütüphanesine bağışlayacaklarını açıkladı.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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