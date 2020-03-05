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Minik öğrenciler itfaiyeyi ziyaret etti

Tokat'ın Zile ilçesinde ana sınıfı öğrencileri itfaiyeyi ziyaret ettiler.

05.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:20Minik öğrenciler itfaiyeyi ziyaret etti
'ın ilçesinde ana sınıfı öğrencileri itfaiyeyi ziyaret ettiler.
Hüseyin Gazi Ortaokulu'nun ana sınıfında eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Zile Belediyesi Müdürlüğünü ziyaret etti.
İtfaiye personeli, minik öğrencilere itfaiye çalışmalarını anlattı.
Belediye Başkanı Şükrü Sargın, "Belediyemizin kapıları öğrencilerimize ve öğretmenlerimize her zaman açıktır. Öğrencilerimizin her türlü eğitim ve çalışmalarında yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Eğitimlerine bir nebze de olsa katkımız olursa ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

İtfaiye, Tokat, Zile, Güncel

Kaynak: AA

5.03.2020 11:53:04