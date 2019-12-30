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Minik öğrenciler kedileri "ev"lendirdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ilkokulu öğrencileri, yaptıkları kedi evlerini Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

30.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:37 Minik öğrenciler kedileri
'nın ilçesinde ilkokulu öğrencileri, yaptıkları kedi evlerini Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri örnek bir projeye imza attı. 3 ülkeden 13 okulun katıldığı e- twinning projesi çerçevesinde kedi evleri yapan 28 öğrenci, 24 tane kedi evini teslim ederek, rehabilitasyon merkezi ve hayvanların tedavisi hakkında da bilgi aldı. Öğrenciler adına konuşan 4. sınıf öğrencisi Hazal Baş, hayvanlara iyi davranılması gerektiği belirtti. Sahiplenen hayvanların terk edilmemesi gerektiğini belirten Baş, "Terk etmek öldürmek demektir" dedi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Salih Aktaş, projelerinin toplam 4 ülkeden 13 okulun katıldığını belirtirken, bu projeyle hayvan haklarını ve hayvanların sahiplenme oranının artmasını hedeflediklerini belirtti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, öğrencilerinin bu davranışının çok mutluluk verici olduğunu ifade ederken, hayvanları korumanın gerektiğini vurguladı. Hayvanları korumanın ve onları sahiplenmenin önemine dikkat çeken Başkan Sertaslan, öğrencilere böyle güzel bir faaliyet hazırladığı için de teşekkür etti.

Ardından Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Veteriner Hakan Uğur rehabilitasyon merkezi ve hayvanlara nasıl yaklaşılmalı konusunda öğrencilere bilgi verdi ve Gemlik Belediyesi'nin hayvan sevgisi konusunda hazırladığı oyunu armağan etti. - BURSA

Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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