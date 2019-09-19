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Minik öğrenciler kısa filmlerde rol aldı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde minik öğrencilerin rol aldığı kısa filmler ilçe merkezinde açık hava sinemasında izleyiciyle buluştu.

19.09.2019 09:46Minik öğrenciler kısa filmlerde rol aldı
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde minik öğrencilerin rol aldığı kısa filmler ilçe merkezinde açık hava sinemasında izleyiciyle buluştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin milli değerleri unutmaması ve bu değerlerin korunması amacıyla "Adam Olacak Çocuk Projesi" hayata geçirildi.
Proje kapsamında 23 kişiden oluşan öğretmen, veli ile okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin rol aldığı Nasrettin Hoca, Şerife Bacı, Evliya Çelebi gibi değerlerin anlatıldığı 14 kısa film hazırlandı.
Oyunculuğunu minik öğrencilerin yaptığı kısa filmler Şabanözü ilçe meydanına kurulan dev ekranla izleyiciyle buluştu.
Kaymakam Ferhat Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeler sayesinde çocukların sosyal gelişimlerinin sağlandığını, onları hayata hazırlamak hem de kişisel gelişimlerinde önemli olduğunu belirtti.
Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan da çocuklara fırsat verildiği takdire profesyonel oyunculara aratmayacak performans sergilediklerini kaydetti.
İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ise öğrencilerin yaptığı etkinliğin oyun çağında hayatı yaşayarak öğrenmelerinin göstergesi olduğunu söyledi.
Çocukların geleceklere yön vereceğini belirten Öztürk, "Sosyal yaşamın her alanında bulunan bireylerin eğitimin her sürecinde yer almaları gerektiğinin de sahnede yer alan eserlerde gördük. İlçenin yöneticilerine, öğretmenlerimize katkı sunan velilerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Programa, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Orta Kaymakamı Cihat Abukan, Eldivan Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Şabanözü, Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

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