21 Mart 2019, 20:11
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Minik Öğrenciler Koca Çınarları Unutmadı

Minik Öğrenciler Koca Çınarları Unutmadı

Ankara'nın Beypazarı İlçesindeki Halide Edip Adıvar Anaokulu öğrencileri, Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

Ankara'nın Beypazarı İlçesindeki Halide Edip Adıvar Anaokulu öğrencileri, Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

Yaşlılar Haftası sebebiyle söz konusu okulda düzenlenen etkinliğe, minik öğrencilerin yanı sıra yaşlı anne, baba, dede ve nineler de katıldı.

Etkinlikte minikler ile bir araya gelip sohbet eden yaşlılar, Yaşlılar Haftası'nı kutlayan çocuklara anılarını anlattı.

Yaşlıların miniklere maniler de söylediği etkinlikte, neşeli anlar yaşandı. Anne, Halide Edip Adıvar, Beypazarı, Ankara, Güncel
Kaynak: AA