Minik Öğrenciler Mutfak Müzesini İlk Kez Gezdi

Kaynak: İHA

Minik öğrenciler mutfak müzesini ilk kez gezdiGAZİANTEP - Gaziantep'te ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen gezi etkinliğinde minik öğrenciler kentteki müzeleri ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadı. Gaziantep'te kültür yolu üzerinde yer alan Emine Göğüş Mutfak Müzesi'ni de ilk kez gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gaziantep'te öğrenciler kendilerine yönelik düzenlenen gezi programı kapsamında kentte kültür yolu üzerinde yer alan Emine Göğüş Mutfak Müzesi'ni gezdi. Gezi programı kapsamında minik öğrenciler, kentin önemli tarihi ve turistik yerlerini görerek tarihe tanıklık etme şansı buldu. Öğretmenleri eşliğinde ilk kez Gaziantep Mutfak Müzesi'ni gezen öğrenciler, geçmişe tanıklık etti. Geçmişin izlerini taşıyan figürlerin, eski mutfak eşyalarının, sahanların, kapların, bardakların, bakraçların ve kazanların yer aldığı müzeye öğrenciler hayran kaldı. Öğrencilerden Nisanur Demirtekin, "Müzeyi gezerken eski tavaları, kaşıkları, her şeyi ve eski eşyaları gördük. Burayı ilk defa gezdim, çok beğendim. Gerçekten çok güzel olmuş" derken, bir diğer öğrenci İrem Yaşar, "Böyle bir müzeyi gezdiğim ve gördüğüm için çok mutluyum. Eski tabaklar, kaşıklar vardı. Hepsi çok güzeldi" dedi. Emine Akdeniz isimli öğrenci ise "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada eskiden nenelerimizin, dedelerimizin ne gibi eşyalar kullandığını gördük. Burayı ilk kez gördüm ve çok beğendim. Yani çok sevdim burayı" diye konuştu. Hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından müzeden ayrılan öğrenciler, programın düzenlenmesinden dolayı yetkililere ve müzede emeği olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.