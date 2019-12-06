Minik öğrenciler müze evi gezdi

Çorum'un Sungurlu ilçesi Sunguroğlu İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Kemal Taştemur koordinatörlüğünde emekli Öğretmen Hüseyin Çelik'in büyük bir özveriyle kurduğu müze evi gezdiler. Güncel Kaynak: İHA
Hüseyin Çelik, öğrencilere müzede sergilenen eserlerin hangi döneme ait olduğu, eserlerin neyi ifade ettiklerini ve o dönemin özellikleri hakkında bilgiler verdi.
Ziyaret sonunda Kemal Taştemur ve öğrenciler, Sungurlu'da böyle güzel bir müze evini gezme imkanı tanıyan Hüseyin Çelik'e emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ettiler. - ÇORUM