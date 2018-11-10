Minik öğrenciler, okulda yaptıkları Anıtkabir
'de, Atatürk
'ü andı
BİNGÖL - Bingöl
'de öğrenciler,sınıflarında mini bir Anıtkabir yaparak, anıta çiçek koyup Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde andı. Merkeze bağlı İçmeler Mehmet Akif İnan
İlkokulu okul öncesi öğrencileri, anlamlı bir etkinlik yaptı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün ölümünün 80. yılı nedeniyle Anıtkabir'e gidemeyen minik öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla mini bir Anıtkabir yaptı. Atatürk'ün anıtına çiçek koyduktan sonra sıraya giren öğrenciler, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile ilgi odağı oldu.Öğrencilerinin Anıtkabir'e gitmek istediklerini ancak şuan gidemedikleri için böyle bir alternatif düşündükleri belirten Okul öncesi Öğretmenleri İknur Aydın
ve Berşan Aydoğdu, öğrencilerinin Anıtkabir'e gitmek istediğini söyledi.
Bingöl,Mustafa Kemal Atatürk,Anıtkabir
10 Kasım 2018 Cumartesi 10:51