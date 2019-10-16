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Minik öğrenciler oyuncak fabrikasını gezdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri oyuncak fabrikasını gezdiler ağaçların oyuncağa nasıl dönüştüğünü izlediler.

16.10.2019 16:31Minik öğrenciler oyuncak fabrikasını gezdi
DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri oyuncak fabrikasını gezdiler ağaçların oyuncağa nasıl dönüştüğünü izlediler.

Şükran Öney Anaokulu 5 yas A sınıfı öğrencileri oyuncakların nasıl yapıldığını görüp öğrenmek için Düzce'de ahşap oyuncak üretimi yapan fabrikayı gezdi. Oyuncak fabrikasında ağaçların oyuncağa nasıl dönüştüğünü, oyuncak boyama atölyesinde oyuncakların nasıl boyandığını yerinde inceleyerek öğrenmiş oldular. Fabrika yetkilileri, okula ve öğrencilere oyuncak hediye ederek minikleri mutlu ederken çocuklar en çok bu geziyi sevmiş oldu. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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