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Minik öğrenciler "patili misafirleri" paylaşamıyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Adnan Kaptan İlkokulunun öğrencileri, soğuktan korumak için sahiplendikleri kedileri besleyip sınıflarında uyutuyor.

12.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:27
'nın ilçesindeki Adnan Kaptan İlkokulunun öğrencileri, soğuktan korumak için sahiplendikleri kedileri besleyip sınıflarında uyutuyor.
Esenköy beldesinde 150 öğrencinin eğitim gördüğü 18 derslikli okul, çocukların sevgisi sayesinde ilçede "hayvan dostu okul" olarak anılıyor.
Hayvanlar için kulübeler kurulan okul bahçesine gelen kedilerle yiyeceklerini paylaşan öğrenciler, iki yavruyu sahiplenerek "Fadik" ve "Limonlu Kek" isimlerini verdi.
Havaların soğuması üzerine kedilere sınıflarında bakmaya başlayan çocuklar, kediler acıktığında karınlarını doyurup sıcak sınıf ortamında güvenle uyumalarını sağlıyor.
Her ders başka bir sınıfın gözetiminde olan kediler, bazen sıraların üzerinde ve kitapların arasında geziniyor.
"Onlar hepimizin yeni öğrencileri"
İngilizce öğretmeni Seda Yılmaz, AA muhabirine, çocukların isteğini kıramadıkları için sınıfları kedilere açtıklarını söyledi.
İnsan sevgisinin, hayvan sevgisi ile başlayabileceğini, çocukların da bunu yaşayabilmesi için okuldaki kedilerin iyi bir fırsat olduğunu belirten Yılmaz, "Hayvanları çok seviyorlar. Onlarla bir arada oluyorlar. Zaten havalar da soğuyunca bize alıştıkları için kedileri sınıflara almaya başladık. Onlara da ders anlatıyorum. Sıralarda oturuyorlar. Onlar bize, biz de onlara alıştık. Onlar hepimizin yeni öğrencileri." diye konuştu.
Yılmaz, kedilere bakmaya başladıktan sonra öğrencilerde olumlu değişimler yaşandığını, özellikle paylaşım noktasında önemli gelişme kaydettiklerini vurguladı.
Çocuklar arasında kedilerle ilgilenebilmek için tatlı bir rekabet olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:
"Hava yağmurlu ve soğuk olduğunda ıslanan veya üşüyen kedileri hemen içeri alıyorlar. O düşünceleri hepimizin çok hoşuna gidiyor. Böyle güzel düşüncelerin, içlerinde yeşermesi çok önemli. Kedilerle o kadar bütünleşti ki çocuklar, doğum günlerini bile kutluyorlar hatta sınıflar arasında nöbetleşe kedileri ağırlıyorlar. Kedilerin bu anlamda programları var. Belirlenen saatlerde sınıflarına götürüyorlar. Yani kediler burada paylaşılamıyor. Hayvanları seven bir okuluz ve biz öğretmenler de bundan dolayı çok mutluyuz."
"Fadik bazen kayboluyor, arıyoruz onu"
Kedilerle okul bahçesinde tanıştıklarını kaydeden 4/A sınıfı öğrencisi Tuğçe Kurt, havalar soğuyunca onları içeri almaya başladıklarını aktardı.
Sınıflara da aldıkları kedilerden tekire "Fadik", sarman olana "Limonlu Kek" adlarını verdiklerini söyleyen Tuğçe, "Fadik ve Limonlu Kek'e yemek veriyoruz. Limonlu Kek genelde horul horul uyuyor. Her zaman bizimle kalmalarını istiyoruz. Sınıf olarak çok sevdiğimiz için sürekli derslerimize almak istiyoruz ancak diğer sınıflar da istiyor." dedi.
Berke Selvi ise kedileri çok sevdiğini dile getirerek, "Şu an Fadik, 4/B sınıfında. Onun çarşamba günleri doğum gününü kutluyoruz. Bugün kalma sırası sınıfımızda olmadığı için kutlayamadık, onlar kutlayacak." diye konuştu.
Çağrı Öztürk de yiyecek ve su verdikleri kedilerle bazen dışarıda oynadıklarını anlattı.
Fadik'in, Limonlu Kek'e göre daha küçük ve yaramaz olduğunu belirten küçük Çağrı, "Fadik bazen kayboluyor, arıyoruz onu. Kucağımıza alıyoruz, onları seviyoruz." ifadelerini kullandı.
Minik öğrenciler

Çınarcık, Yalova, Güncel

Kaynak: AA


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