Minik öğrenciler ramazanda yetim çocukları ve yoksul aileleri unutmadı

Kaynak: AA

ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de bir ilkokulun öğrencileri, harçlıklarından ayırdıkları parayla yetim çocuklara bayramlık, yoksul ailelere gıda yardımında bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.Dumlupınar İlkokulunda öğrencilerde iyilik kavramı oluşması için kurulan "İyilik Kulübü" kapsamında sınıflara "iyilik kumbarası" dağıtıldı.Öğrenciler, kumbarada biriktirdikleri harçlıklarından ayırdıkları parayla lösemili çocuklara, ihtiyaç sahibi ailelere ve sokak hayvanlarına hem yardım ediyor hem de iyilik yapmanın mutluluğunu yaşıyor.Ramazan ayında da toplanan parayla evlerinden getirdikleri gıda malzemeleri ve velilerin de desteğiyle okuldaki yaklaşık 30 yetim öğrenciye bayramlık, 11 yoksul aileye de gıda yardımı yapılmasına vesile olan çocukların mutluluğu ikiye katlandı.Okul Müdürü İbrahim Say, AA muhabirine, çocuklarda iyilik kavramı oluşturmak ve onları bilinçlendirmek için "İyilik Kulübü" oluşturduklarını söyledi.Kulüp bünyesinde bütün sınıflara "iyilik kumbarası" koyduklarını belirten Say, "Çocuklar kendi harçlıklarından kumbaralara para attı. Ay sonunda bu kumbaraları açıyoruz. Okulumuzda ihtiyaç sahibi öğrenci ve aileler var. Kumbarada biriken parayla yoksul öğrenci ve ailelerinin kırtasiye, giyim, gıda gibi ihtiyaçlarına destek oluyoruz." dedi.Say, kış aylarında da zaman zaman hayvan barınağı yapıp doğaya yem bıraktıklarını, bu sayede öğrencilerde tüm canlılara yardım duygusunun gelişmesine katkı sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Ramazan ayı dolayısıyla bir çalışma yaptık. Velileri de organize ettik, öğrencilerin de katkılarıyla elde ettiğimiz gelir sayesinde ramazan kolileri oluşturduk. Yetim ve öksüz çocuklara bayramlık kıyafetler aldık. Öğrencilerimiz bu sayede iyilik yaptıkça çok mutlu oluyor. Kumbaranın birinden 50 lira çıktı. O sınıfın öğretmenine sorduk '50 lirayı kim attı' diye. Öğrendik ki çocuğun evde kumbarası varmış, kumbarasında biriktirdiği o parayı tümletip okuldaki kumbaraya atmış. Çocukla konuştuğumda 'Öğretmenim, yetim kardeşlerimiz var, sokakta köpekler var. Bunlara yardım etmeyi çok istiyordum. Böyle bir imkan da olunca yardım ettikçe mutluluğum çok artıyor' dedi. 'Bizim babamız var, her şeyimizi alıyor ama okulumuzda Suriye'den gelen çocuklar da var, babasız çocuklar da. Onlara destek oldukça mutlu oluyorum' şeklinde duygularını ifade etti."Dördüncü sınıf öğrencisi Ayşe Ahsen Topçu da kumbarada toplanan parayla herkese yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, "Hayvanlara yiyecek veriyoruz. Bazı çocuklara yardım ediyoruz. İhtiyacı olan kişilere yardım ediyoruz. Hediye götürünce mutlu oluyorlar. Kumbara doldukça da biz mutlu oluyoruz." diye konuştu.İremsu Ünsal ise iyilik kumbarasında lösemili çocukların tedavi olması için para biriktirdiklerini anlatarak, "Yetim çocukların bayramlık kıyafet alabilmesi için para biriktirip onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Biz ne kadar mutlu oluyorsak onlar da o kadar mutlu oluyor. Onlar mutlu olunca biz de seviniyoruz." ifadelerini kullandı.