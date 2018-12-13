Minik Öğrenciler, Şehit Polis Memurunu Andı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:40



13 Aralık 2018 Perşembe 15:40

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Tugay Can Kızılırmak, ölümünün 2. yılında isminin verildiği anaokulunun öğrenci ve öğretmenlerince anıldı.Ankara'nın Demetevler ilçesinde yapılan anma törenine, şehit polisin eşi, kayınvalidesi ve akrabaları katıldı. Törende şehit ailesi ve katılımcılar duygusal anlar yaşadı.Miniklerin ellerinde "Vatan size minnettar" yazılı pankartları gören şehit eşi Dilek Kızılırmak, çocuklara sarılarak teselli buldu.Ayrıca törende asker selamı veren Yenimahalleli minikler, Kızılırmak'a ithafen şiirler de okudu.Anaokulu öğretmenlerine ve miniklerine teşekkür eden şehit eşi, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada yaşadığım şeyin tarifi yok. Eşim belki aramızda değil ama ismi burada, yüreklerde her zaman yaşayacak. Eşimin ismini taşıyan bu anaokulunda yeni nesillerin yetiştirilecek olması beni ayrıca gururlandırıyor ve duygulandırıyor." dedi.