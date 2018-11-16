Minik Öğrenciler Sera Alanını Gezdi

Bilecik
'te bir anaokulu öğrencilerinden oluşan heyet, Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün sera alanını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yakından görme imkanı buldu.
Anaokulu'nun sosyal faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette minik öğrenciler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına merak ettikleri soruların cevaplarını aldı. Serada yetişen bitkiler ve yapılan çalışmalar hakkında da bilgi sahibi olan öğrenciler ayrıca, serada yetişen bitki türleri, saksı hazırlıklarının nasıl yapıldığı, hazırlanan çiçeklerin nerelerde dikildiği gibi konular hakkında da bilgi aldı.
Renkli ve güzel görüntülerin oluştuğu gezi ile keyifli anlar yaşayan öğrenciler, Belediye Başkanı Nihan Can ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK
Bilecik