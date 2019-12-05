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Minik öğrenciler "Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi"ni gezdi

Hakkari'de Berfin Anaokulu öğrencileri, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezini gezdi.

05.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:46Minik öğrenciler
'de Berfin Anaokulu öğrencileri, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezini gezdi.
Merkezde görevli Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, öğrencilere hayvan sevgisi ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Belediye Başkanı Yardımcısı Hamit Zibek ise belediyeye bağlı böyle bir birimin olmasının Hakkari için şans olduğunu ifade ederek, "Merkezde görev yapan ekip önemli bir hizmet yürütüyor. Vatandaşlarımızdan yaralı, bitkin, başıboş sokak hayvanlarını belediye bildirmelerini istiyoruz. Burada gerekli işlemler yapılıyor." dedi.
Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar da rehabilitasyon merkezine günde ortalama 20 vakanın geldiğini, aynı zamanda rutin beslenme çalışmaları, aşılama ve sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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