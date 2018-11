Minik Öğrenciler Telefon Fabrikasında Üretime Katıldı

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:39



Türkiye'nin yerli cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder'in Samsun'daki fabrikasında, minik öğrenciler üretim bandına geçerek cihazların montajına katıldı.Ayvacık ilçesinden gelen anaokulu öğretmen ve öğrencilerini Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral, Genel Müdür Yunus Hakan Binoz ve çalışanlar kapıda karşıladı.Uluslararası bir vakıf tarafından organize edilen "Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi"nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği "en iyi 10 öğretmen" arasında yer alan Ayvacık Anaokulu Müdürü ve Öğretmen Nurten Akkuş ile beraberindeki öğrenciler, önce fabrikayı gezdi daha sonra ise üretim bandında montaj çalışmalarını inceleyerek mühendislerin yardımıyla üretime katıldı.Reeder Kurucu Ortağı Saral, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada, eğitimde yemek yapmaktan robot yapmaya kadar yükselen bir eğilim olduğuna işaret etti.İnsanların her şeyi kendilerinin yaptığı bir dünyaya doğru gidildiğini bunu ise çocuklara aşılamak gerektiğini anlatan Saral, şunları dile getirdi:"Okullarda her çocuğun kendisinin her şeyi yapmasını aşılayan kulüpler var. Bu disiplini biz de Reeder olarak sahiplenmek ve aşılamak istedik çocuklarımıza. Burada biz sıfırdan bir fabrika kurarak, sıfırdan akıllı cihazlar üretmeye başladık. Bunun en iyi örneğini burada öğretebileceğimizi düşündük. Onlara sıfırdan telefon yaptırıp Öğretmenler Günü için öğretmenlerine hediye etmelerini istedik. Böylece dünyada her şeyi sıfırdan kendi enerjileriyle yapabileceklerini hissetmelerini istedik."Saral, gelecekten çok umutlu olduklarını bu nedenle akıllı cihaz üreten bir fabrika kurduklarını vurgulayarak, "Çocukların gözlerinde bu enerjiyi görüp gelecekten umutlu olmamak mümkün değil. Hepsi çok yetenekli, bizim çok ötemizdeler. Şimdiden birçok şey biliyorlar. 'Ben İngilizce değil Çince öğrenmek istiyorum.' diyorlar. 'Ben resim yapabiliyorum, robot da yaparım' diyorlar. Gelecekten çok umutluyum." ifadelerini kullandı.Öğretmen Akkuş ise okul öncesi eğitimde öğrencilerin yaparak, yaşayarak, inceleyerek öğrenmesini önemsediklerini vurguladı.Çocukların deneyimleyerek öğrenmelerini desteklemek için söz konusu ziyareti düzenlediklerini ifade eden Akkuş, öğrencilerinin buna benzer sınıf dışı eğitimlerle ufuklarını geliştirmek istediklerini söyledi.Akkuş, öğrencilerinin cep telefonu, tablet ve bilgisayar üretimini merak ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:"Çocuklarımız cep telefonu ve tabletleri biliyorlar ama bunların nasıl üretildiğini bilmiyorlardı. Biz de meraklarını gidermek, onların etkin bir şekilde öğrenme süreçlerine katılmalarını sağlamak için geziler düzenliyoruz. Çocuklarımız yerinde üretimi öğrenme şansına sahip oldular. Üretim sürecine dahil oldular. Bu deneyimi uzun bir zaman geçse de unutmayacaklar. Yaparak, yaşayarak telefon ürettiler. Belki çocukların içinde olan mühendislik cevherini ortaya çıkarmış olacağız. Bizim amaçladığımız şey de bu."Kırsal bir yerde öğretmenlik yaptığını ifade eden Akkuş, "21. yüzyıl çocuklarını yetiştiriyoruz ve bu yüzyılın becerilerini kazandıracak etkinliklerle onların yaşam becerilerini artırmamız gerekiyor. Bunun için onların algılarını ne kadar geliştirebilirsek temellerini o kadar sağlam atacağız. Son yıllarda sistem ve kodlama eğitimlerine ağırlık verdik. Çocukların bilime ve üreteme olan ilgileri arttı, soru tarzları değişti." diye konuştu.Minikler ise telefon fabrikasına gelmenin heyecanını yaşadıklarını söylediler.