Minik Öğrenciler Türkiye'nin Lezzetlerini Tanıttı

Çankırı
'da anaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen kermeste Türkiye
'nin lezzetleri tanıtıldı. Şabanözü
ilçesi Macide Anne
Anaokulu tarafından minik öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş kültürlerin tanıtımı için "Gelenekten Geleceğe" projesi kapsamında kermes düzenlendi.
Kermeste minik öğrenciler, Türkiye'nin her bölgesinden farklı lezzetleri aileleriyle yaparak okula getirdi. Bölgelere ait yöresel kıyafetleri de giyen minik öğrenciler hamur açtı, kermese gelen vatandaşlara yiyeceklerden ikram etti.
Şabanözü Kaymakamı Murat Çiçek
, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, kermes ile geçmişten gelen öğelerin yeni nesillere aktarılmaya çalışıldığını söyledi.
Unutulmaya yüz tutmuş kültürleri yaşatabilmek için böyle bir proje yürüttüklerini aktaran Çiçek, "Ülkemizin coğrafi bölgelerinin üç boyutlu maketlerle mimari yapıları ve önemli simgeleri, yöresel yemekleri, halk oyunları gibi kültürel miraslarımız tanıtıldı." dedi
Etkinlikle öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimine de katkı sağlanacağını dile getiren Çiçek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kermese Belediye Başkanı Mustafa Karakaya
, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Kendir ile vatandaşlar katıldı.
Güncel
Kaynak: AA